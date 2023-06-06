Папа Римский Франциск госпитализирован для обследования

86-летний Франциск прибыл в 10:40 утра в это учреждение, куда он уже попал в конце марта из-за респираторной инфекции, а затем 26 мая из-за лихорадочного состояния, по данным агентств Ansa и AGI.

В марте Ватикан объявил, что Папа отправляется в больницу для планового осмотра, прежде чем признать, что у него проблемы с дыханием и инфекция, требующая лечения антибиотиками.

Две недели назад Папа Франциск сказал в интервью испаноязычному телевидению Telemundo, что в тот раз «пневмония была вылечена вовремя».