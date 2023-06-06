Бабкина сообщила о странном общении Пугачевой и Пескова на церемонии прощания с Юдашкиным

Хоронили именитого российского дизайнера одежды Валентина Юдашкина 6 мая на столичном Троекуровском кладбище.

Исполнительница Алла Пугачева прибыла из Израиля, чтобы проводить друга в последний путь.

Надежда Бабкина также была среди присутствующих на траурной церемонии и обратила внимание на странное поведение Аллы Борисовны.

Пугачева ни с кем не обмолвилась даже парой слов кроме пресс-секретаря российского лидера Владимира Путина Дмитрия Пескова.

С Надеждой Георгиевной исполнительница только поздоровалась.