Бузова обогнала Губерниева в забеге на 60 метров, который проходил в Москве

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проиграл ведущей Ольге Бузовой в разминочном забеге на 60 метров.

Бег с участием знаменитостей "был организован" в российской столице на Никольской и был приурочен к Неделе легкой атлетики.

Губерниев весь забег комментировал, а Бузова занималась делом, а после пересечения финишной черты отметила, что такой забег для нее ерунда.

До этого сообщалось, как певица опозорилась на своем выступлении в Омске, когда "сверкнула" не только нижним бельем, но и средствами гигиены "в нем".