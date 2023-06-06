Бузова обогнала Губерниева в забеге на 60 метров, который проходил в Москве

14:27 2023-06-06

Поющая ведущая Ольга Бузова обогнала спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в разминочном 60-метровом забеге по российской столице.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проиграл ведущей Ольге Бузовой в разминочном забеге на 60 метров.

Бег с участием знаменитостей "был организован" в российской столице на Никольской и был приурочен к Неделе легкой атлетики. 

Губерниев весь забег комментировал, а Бузова занималась делом, а после пересечения финишной черты отметила, что такой забег для нее ерунда.

До этого сообщалось, как певица опозорилась на своем выступлении в Омске, когда "сверкнула" не только нижним бельем, но и средствами гигиены "в нем".

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