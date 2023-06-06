Наследница Джоли и Питта Шайло сбрила волосы на голове

15:04 2023-06-06

Родная дочь голливудских актеров Анджелины Джноли и Брэда Питта Шайло сбрила волосы на голове.

Старшая наледница Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло снова тяготеет к мужскому стилю. Девушка побрила волосы на голове.

Еще недавно девушка носила длинные волосы и женственные наряды, а теперь снова "косит под мальчика".

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    Шайло сбрила волосы на голове и стала носить балахоны.

    В Сеть попали снимки наследницы знаменитостей снимки, сделанные на литературном фестивале Calabash. Дочь звезд Голливуда прибыла на мероприятие в черной футболке и джинсовых шортах.

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