Наследница Джоли и Питта Шайло сбрила волосы на голове

Старшая наледница Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло снова тяготеет к мужскому стилю. Девушка побрила волосы на голове.
Еще недавно девушка носила длинные волосы и женственные наряды, а теперь снова "косит под мальчика".
Старшая наледница Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло снова тяготеет к мужскому стилю. Девушка побрила волосы на голове.
Еще недавно девушка носила длинные волосы и женственные наряды, а теперь снова "косит под мальчика".
Шайло сбрила волосы на голове и стала носить балахоны.
В Сеть попали снимки наследницы знаменитостей снимки, сделанные на литературном фестивале Calabash. Дочь звезд Голливуда прибыла на мероприятие в черной футболке и джинсовых шортах.
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