Серябкина поделилась снимком без макияжа сразу после косметического кабинета

Бывшая вокалистка группы "Серебро" Ольга Серябкина продемонстрировала своим фанатам, как выглядит без макияжа и фильтров.

Она разместила в соцсетях снимок сразу после посещения косметологического кабинета.

38-летняя звезда сцены позирует без косметики, одетая в белый топ и голубые джинсы. Волосы ее собраны в аккуратный низкий пучок, а на лице нет ни грамма макияжа.

Серябкина подписала кадр: "После чистки лица, но выгляжу так, как будто после тайского массажа".

Знаменитость редко появляется на публике теперь, но каждый раз привлекает всеобщее внимание.

К примеру, в рамках музыкальной премии RU.TV она появилась в пиджаке, а голое тело и в кружевных полупрозрачных брюках.

Фолловеры обратили внимание, что Ольга находится в отличной форме после того, как 1,5 года назад стала мамой.