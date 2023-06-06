Politico: рост поддержки России в Австрии и Словакии угрожает Евросоюзу

6 июня журналисты газеты Politico сообщили, что помимо явной поддержки России в Венгрии премьер-министром Виктором Орбаном симпатия к выбранному Москвой курсу стремительно растёт в ещё двух европейских государствах, среди которых Австрия и Словакия.

В Politico напоминают, что на следующих выборах в австрийском государстве может победить представитель партии Герберт Кикль, который исповедует пророссийские взгляды.

Также аналитики считают, что политический режим Словакии может измениться на пророссийский, что поможет Владимиру Путину оказывать большее давление на Украину внутри Европейского союза. В Politico уверены, что победа симпатизирующих Кремлю чиновников на выборах в Австрии и Словакии угрожает безопасности ЕС.