Собчак рассказала о своей недвижимости на территории Израиля

Известная ведущая российского ТВ и блогер Ксения Собчак высказалась относительно обвинений исполнительницы Славы в свой адрес о наличии у нее недвижимости в Израиле.

Блондинка в шоколаде заявила, что Слава "после трех бокалов" - то еще зрелище. Ксения заверила, что не владеет никакой недвижимостью за пределами России и ничего не арендует там.

Собчак также обратила внимание, что любой гражданин РФ вправе приобрести недвижимость за рубежом и не быть за это осужденным, если деньги заработаны честным трудом.

Журналистка недоумевает, по какой причине Израиль не дает покоя нашим известным личностям. Сама Слава признавалась, что у нее есть дом за границей.