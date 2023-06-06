Путин представил к госнаградам Прилепина, Шубина, Винокура и Додика

Днём 6 июня Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества российского писателя и журналиста Захара Прилепина, который был ранен в ходе теракта, организованного украинскими спецслужбами. Орден Мужества посмертно также получил водитель Прилепина Александр Шубин, скончавшийся в результате диверсии.

Кроме того, Путин издал указ о награждении орденом Александра Невского главу Республики Сербской Милорада Додика, также наградив Владимира Винокура орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.