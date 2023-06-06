Луиза-Габриэла Бровина, известная по сериалу Закрытая школа, выходит замуж

20-летняя звезда телепроекта "Закрытая школа" Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж.
Молодая актриса сообщила о главном событии в своей жизни на страничке в социальных сетях.
Замуж девушку позвал ее парень Никита Макаров.
20-летняя звезда телепроекта "Закрытая школа" Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж.
Молодая актриса сообщила о главном событии в своей жизни на страничке в социальных сетях.
Замуж девушку позвал ее парень Никита Макаров.
Фолловеры звезды экрана узнали о предствоящем торжестве первыми.
Возлюбленные признаются, что пока не продумали еще, где и как будет проходит свадьба, но пообещали, как только определятся, сообщат фанатам и родным.
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