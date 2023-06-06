Луиза-Габриэла Бровина, известная по сериалу Закрытая школа, выходит замуж

15:53 2023-06-06

Известная молодая актриса Луиза-Габриэла Бровина, которой едва исполнилось 20 лет, уже спешит под венец.

20-летняя звезда телепроекта "Закрытая школа" Луиза-Габриэла Бровина выходит замуж.

Молодая актриса сообщила о главном событии в своей жизни на страничке в социальных сетях.

Замуж девушку позвал ее парень Никита Макаров.

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