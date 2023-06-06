Екатерина Гордон обвинила Меньшову в том, что она притворяется доброй, а на самом деле пышет злобой

Екатерина Гордон не стала скрывать, что испытывает антипатию к Юлии Меньшовой давно.
Юрист утверждает, что актриса только притворяется "белой и пушистой", а на самом деле является обладательницей очень гадкого характера.
Екатерина постоянно слышит от Юлии хамские замечания в свой адрес.
Гордон обратилась к коллеге в Сети: "Ты такая злая, а пытаешься казаться такой доброй".
Интересно, что экс-супруга ведущего Александра Гордона одумалась и удалила запись, но всем, кому надо, уже успели прочитать и запомнить ее слова в адрес Меньшовой.
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