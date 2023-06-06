National Education: у каждого десятого подростка во Франции «трудности с чтением»

Французы в возрасте от 16 до 25 лет «испытывают трудности в области чтения» в 11,2%, указывает статистическое агентство Министерства образования.

Почти половину из них можно считать безграмотными, констатирует источник.

Они характеризуются, в частности, «очень слабым пониманием прочитанного».

Для тех, кто сталкивается с наиболее тяжелыми трудностями и составляет 4,9% от общего числа, характерен «значительный словарный дефицит».

10% молодых людей с ограниченными навыками «удаётся компенсировать свои трудности, чтобы достичь определённого уровня понимания», отмечает исследование. Чтение «остается для них кропотливой деятельностью, но такой, которую они знают, как осуществить, чтобы извлечь из нее пользу».

Около 78,9% молодых людей, принявших участие в исследовании, считаются «эффективными читателями».