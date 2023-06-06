Rammstein: правительство Германии требует действий после обвинений в адрес лидера группы в сексуальных домогательствах

«Молодежь особенно нуждается в лучшей защите от нападений», — заявила AFP министр по делам семьи Германии, эколог Лиза Паус.
Rammstein, одна из самых известных групп Европы, находится в туре по континенту и уже столкнулся с ограничениями даже в родной Германии.
Министр предлагает, в частности, создать защитные зоны для женщин во время концертов и подготовить группы, которые могут вмешаться в случае сексуального насилия.
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