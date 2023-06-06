Хирург Вдовин заявил, что Бузова сделала много пластических операций

Пластический хирург Александр Вдовин сообщил, что Ольга Бузова сделала не одну пластическую операцию.

В интервью с корреспондентом NEWS.ru медик заявил, что знаменитость постоянно корректирует скулы, подбородок и нижнюю челюсть посредством филлеров.

Также эксперт убежден, что Бузова делала ринопластику и не один раз, так как хотелось добиться идеальной формы. Нос стал выглядеть более аккуратно, изменился кончик носа.

Вдовин убежден, что артистка удаляла и комки Биша с последующей коррекцией слизистой.

Аппаратные методики по улучшению качества кожи и ее увлажнению посредством специальных инъекций также использовала знаменитость.