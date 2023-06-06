Германия не поддержала инициативу о создании армии ЕС



«Сначала мы должны сделать то, что ожидается сейчас», — заявил он WDR «Европейский форум» в Берлине.

В первую очередь необходимо укреплять европейское сотрудничество в области производства вооружений, чтобы сделать его более эффективным.

Кроме того, безопасность в Европе может быть гарантирована только через трансатлантическое сотрудничество, подчеркнул Шольц в отношении НАТО.

«Я твердо убежден, что речь идет об укреплении трансатлантического сотрудничества и НАТО», - отметил немецкий лидер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон Ляйен, напротив, на мероприятии поддержала идею «армии европейцев».

«Конечно, многие государства-члены входят в НАТО. Хорошо, что у нас есть НАТО», — сказала фон дер Ляйен: «Но НАТО есть не везде. И, безусловно, есть сценарии, в которых призван Европейский Союз. И мы должны быть в состоянии действовать активно».

Идея создания армии ЕС ранее была озвучена рядом стран союза.