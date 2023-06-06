Дачница со стажем рассказала, что делать с одуванчиками на дачном участке

Компостная яма есть почти на каждом участке. Туда складывают все органические отходы и растительные остатки с огорода. В том числе и сорную траву.

Но насчет одуванчиков у некоторых огородников особое предвзятое мнение.

Они боятся, что одуванчик, попавший в компостную кучу, быстренько расселится оттуда по всей даче и тогда его будет не вывести с грядок. Но на деле все обстоит немного иначе.

Одуванчик - полезная добавка к компосту, из которого со временем получится хорошее питательное удобрение. Игнорировать или выбрасывать полезный компонент не стоит.

Никакого вреда он не принесет. В компост можно складывать любые растения, сорняки не исключение.

Когда идет процесс разложения, внутри кучи поднимается температура до 55-65 градусов.

Это создает благоприятные условия для уничтожения или стерилизации семян и патогенных микроорганизмов.

Поэтому расселиться из компостной ямы по огороду одуванчик не сможет. А вот попасть на него другим путем - ветром с соседнего участка - запросто.