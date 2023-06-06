Наследница Пореченкова Мария попала в аварию

Младшая наследница Михаила Пореченкова Мария, которой 19 лет, угодила в аварию на территории Москвы. На место ДТП прибыли экстренные службы.
Столкновение произошло 6 июня на западе российской столицы. Мария ехала иномарке по Центральной улице поселка Толстопальцево и вписалась в скутер.
Полиция и скорая помощь уже на месте.
К счастью, Мария и ее авто не пострадали. Водитель скутера находится без сознания. Медики планирует его забрать в больницу.
Актер никаких комментариев по поводу не делал.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__