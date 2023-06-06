Дрон замечен на ферме в Оксфордшире перед кражей дорогостоящего оборудования

Несколько устройств GPS были украдены с тракторов и зерноуборочных комбайнов, принадлежащих Роберту Редману, сельскохозяйственному подрядчику недалеко от Тейма, Оксфордшир.

Он сообщил, что воры, заснятые камерами видеонаблюдения, знали точное местонахождение машин и то, как получить к ним доступ.

Полиция Темз-Вэлли (TVP) заявила, что с начала мая получила многочисленные сообщения о подобных кражах GPS.

Компьютерное оборудование используется для управления и контроля машин во время точных процессов, таких как посев и сбор урожая.

Редман заявил, что это организованная группа.

«Две недели назад над ангаром пролетел беспилотник, и я думаю, что это они обследовали это помещение, они точно знали, куда идут», сказал потерпевший.

Страховая компания NFU Mutual заявила, что стоимость кражи GPS по всей стране в период с января по апрель этого года составила более 620000 долларов и удвоилась по сравнению с тем же периодом в 2022 году.