Rammstein увольняет русского помощника и нанимает юристов

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус призвала во вторник усилить защиту посетителей мероприятий Rammstein.

Город Мюнхен также стремится обеспечить отсутствие вечеринок после шоу на четырех концертах группы со среды.

Ассистентке группы Алене Макеевой руководство запретило доступ на концерты Rammstein с немедленным вступлением в силу.

Россиянка в настоящее время находится в Мюнхене, но вскоре должна отправиться домой в Россию.

На выходных WELT рассказали, как Макеева набирает девушек на мероприятия Rammstein и знакомит их с фронтменом Тиллем Линдеманном.

Говорят, что это было связано с использованием запрещенных веществ и сексуальными практиками без согласия.

Макеева называла себя «кастинг-директором» и работала в группе с 2019 года.

Люди, близкие к Rammstein, отмечают, что Макеева никогда не получала денег от группы.

Кроме того, WELT стало известно, что с прошлой пятницы группа сотрудничает с берлинским PR-агентством, специализирующимся на кризисных коммуникациях.

Когда дело доходит до работы с прессой, Rammstein совершенно неопытны, до сих пор у группы не было даже собственного представителя.