Съемки сериала Мама будет против с участием Уральских пельменей начались

Режиссёр Артур Румынский снимает телевизионный сериал "Мама будет против" после выхода пилотной серии проекта.

В фильме снимаются члены команды КВН "Уральские пельмени". В рамках проекта работают Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Ксения Корнева и Роман Постовалов.

Съемки проходят в Екатеринбурге.

Один из актеров проекта Ершов признается, что почувствовал, что "Мама будет против" будет успешным во время съемок пилотной серии. Звезда экрана сообщил, что этой истории уже 3 года, и все это время команда проекта пыталась воплотить идею в жизнь.