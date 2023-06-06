Трейлер картины По щучьему велению уже в Сети

Сказка "По щучьему велению" готовится к выходу на большие экраны.

Создатели картины представили ее первый трейлер, где Емеля словил говорящую Щуку, которая исполняет 3 желания.

Первые 2 глупый Емеля потратил зря. Он намерен жениться на царской дочери Анфисе, а помогает ему Василиса - это щука в человеческом обличьи.

В фильме есть анимированные персонажи такие, как Щука, кот Баюн, Лягушка, морские коньки.

В ленте снялись Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Роман Мадянов, Юрий Колокольников и другие известные актеры.