Путин вручил Винокуру орден За заслуги перед отечеством

Владимир Винокур удостоился высокой государственной награды. Российский президент Владимир Путин подписал указ о вручению юмористу ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Награжден артист "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства" сообщается в указе.

В конце марта этого года сатирик отмечал 75-летний юбилей. С солидной датой Владимира Натановича поздравил президент, многочисленные коллеги, друзья, родственники.

В день рождения знаменитости на канале "Россия 1" вышел в эфир выпуск передачи "Жизнь и судьба", главным героем которого стал Винокур.