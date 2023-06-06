Путин вручил Винокуру орден За заслуги перед отечеством

Владимир Винокур удостоился высокой государственной награды. Российский президент Владимир Путин подписал указ о вручению юмористу ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Награжден артист "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства" сообщается в указе.
В конце марта этого года сатирик отмечал 75-летний юбилей. С солидной датой Владимира Натановича поздравил президент, многочисленные коллеги, друзья, родственники.
В день рождения знаменитости на канале "Россия 1" вышел в эфир выпуск передачи "Жизнь и судьба", главным героем которого стал Винокур.
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