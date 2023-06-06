Сафронов сообщил о кончине своего брата, который отравился алкоголем

Художник Никас Сафронов вспомнил о трагедии, которая постигла его семью несколько лет назад. Оказывается, паленая водка привела к гибели одного из его братьев.
Знаменитость утверждает, что спиртное его близкий родственник приобрел в обычном продуктовом магазине, выпив немного.
Несчастному тут же стало нехорошо, но скорая не сумела спасти мужчину. Вскрытие показало, что брат Сафронова погиб из-за отравления.
Живописец рассказал, что Александр (брат) переживал непростой период в жизни, так как его экс-супруга не давала видеться с дочкой после развода.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__