Сафронов сообщил о кончине своего брата, который отравился алкоголем

Художник Никас Сафронов вспомнил о трагедии, которая постигла его семью несколько лет назад. Оказывается, паленая водка привела к гибели одного из его братьев.

Знаменитость утверждает, что спиртное его близкий родственник приобрел в обычном продуктовом магазине, выпив немного.

Несчастному тут же стало нехорошо, но скорая не сумела спасти мужчину. Вскрытие показало, что брат Сафронова погиб из-за отравления.

Живописец рассказал, что Александр (брат) переживал непростой период в жизни, так как его экс-супруга не давала видеться с дочкой после развода.