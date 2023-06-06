Волочкова попала на штраф из-за неправильной парковки

Мировой судебный участок российской столицы наложил на артистку балета Анастасию Волочкову штраф размером в 10 000 российских рублей. Дело в том, что звезда сцены неправильно припарковалась.

Заседание Волочковой по поводу было проигнорировано, а решение вступило в силу 5 июня.

Звезда не уплатила штраф за парковку в неположенном месте, который наложил на нее ГКУ "Московский паркинг" 30 декабря минувшего года. В марте текущего года Анастасия оштрафована на 5 000 рублей за такое же нарушение, которое также не оплатила.

Ранее сообщалось, что балерина должна оплатить через суд 360 000 рублей + 25 000 рублей (исполнительские сборы). По всей видимости, знаменитость проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против экс-вокалистки группы "Стрелки" Катерины Любомской.