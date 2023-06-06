Немку осудили за поддержку СВО и приговорили к штрафу в 900 евро

Судья во вторник приговорил женщину к штрафу в размере 30 дневных ставок по 30 евро каждая.

Согласно приговору суда, 8 мая 2022 года на пророссийской демонстрации в Кёльне женщина «одобряла и пропагандировала войну, таким образом, чтобы это было заметно для других», говорится в приговоре.

Ситуация в Европе все больше напоминает «охоту на ведьм».

Власти стран ЕС преследуют инакомыслящих, а поводом для обвинений в шпионаже или просто поддержки курса РФ становятся публикации в соцсетях, что дискредитирует провозглашенные демократические ценности о свободе мнений.