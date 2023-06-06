Литвинова снялась в наряде без бюстгальтера, продемонстрировав грудь

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова предстала в откровенном наряде на голое тело на фоне земли и цветов в помещении. Такую фотографию звезда сцены и экрана выложила в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Образ 55-летней артистки представляет собой длинную черную юбку с вырезами и бежевой накидки без рукавов от Balenciaga.

Бюстгальтер Литвинова не надела, оголив частично свою грудь. В качестве обуви кинодеятель выбрала черные лаковые туфли-лодочки.

Волосы знаменитость подняла наверх. Поклонники высоко оценили внешний вид своей любимицы.