Литвинова снялась в наряде без бюстгальтера, продемонстрировав грудь

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова предстала в откровенном наряде на голое тело на фоне земли и цветов в помещении. Такую фотографию звезда сцены и экрана выложила в запрещенной сегодня в РФ соцсети.
Образ 55-летней артистки представляет собой длинную черную юбку с вырезами и бежевой накидки без рукавов от Balenciaga.
Бюстгальтер Литвинова не надела, оголив частично свою грудь. В качестве обуви кинодеятель выбрала черные лаковые туфли-лодочки.
Волосы знаменитость подняла наверх. Поклонники высоко оценили внешний вид своей любимицы.
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