Суд в Санкт-Петербурге признал запрещённой песню «Ойда» рэпера Oxxxymiron

«Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории России вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам», — приводит соответствующее заявление Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга.

Эксперт, проводивший оценку указанной музыкальной композиции, выявил в тексте песни «Ойда» призывы к неким действиям, которые могут поспособствовать нарушению территориальной целостности Российской Федерации.