Бьянка пожаловалась, что ее обманули на 4 000 000 российских рублей при строительстве дома

Бьянка возмущена тем фактом, что успела лишиться при возведении своего дома 4 000 000 российских рублей. Артистка сумела уже вернуть себе 375 000 рублей через суд.

О постигнувшей ее неприятности певица сообщила в интервью 5-tv.ru в рамках XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Знаменитость заверила, что обманула ее юридическая компания, которая занималась подключением канализации и водоснабжения. Есть у Бьянки претензии и к Мособлгазу.

Известно, что звезда сцены строит дом в Одинцовском районе Московской области с 2019 года. Проблемы с водоснабжением вынудили Бьянку обратиться к единой городской службе "Помощь дольщикам", юристы которой, получив средства, скрылись.