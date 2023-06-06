Диетолог Соломатина предупредила, какую угрозу несет в себе употребление хлеба на ночь

Хлеб насыщает человеческий организм углеводами, а это энергия, требующая расхода.

Врач-диетолог Екатерина Соломатина настоятельно рекомендует не употреблять продукт на ночь, так как такая еда будет способствовать набору веса.

Эксперт по питанию заметила, что вечером даже цельнозерновой хлеб не принесет пользы. Полезный продукт даст клетчатку дозированно, но также будет способствовать накоплению ненужного жира.

Выпечку можно есть только на завтрак, в крайнем случае в обед и только в том случае, если нет проблем с весом. Даже утром и в обед предпочтение следует отдавать цельнозерновому хлебу.