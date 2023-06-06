Всемирный банк изменил прогноз по стоимости нефти: баррель будет стоить 80 долларов

Ранее ВБ прогнозировал, что в текущем году цена барреля нефти Brent составит 88 долларов. По новому прогнозу нефть будет стоить 80 долларов за баррель.

Ожидается, что в 2024 году нефть подорожает до 82 долларов за баррель. По состоянию на 6 июня цена составляет 76,4 доллара за баррель.

Эксперты Всемирного банка полагают, что цены на природный газ и уголь стабилизируются за счет повышения эффективности энергопотребления в Европе.

ОПЕК+ прилагает усилия для повышения стоимости нефти, но пока безрезультатно. Саудовская Аравия уже объявила о добровольном сокращении нефтедобычи.