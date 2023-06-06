МИД РФ: послу Бельгии выражен протест за действия ДРГ в Белгородской области

Вечером 6 июня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства рассказала, что сегодня посол Бельгии в Москве М. Михильсен был вызван в здание Министерства иностранных дел России, где ему был заявлен решительный протест в связи с фактом применения бельгийского стрелкового оружия украинскими диверсантами в Белгородской области.

Накануне журналисты газеты Soir рассказали, что правительство Бельгии при первой возможности намерено задать администрации Киева вопросы о том, каким образом бельгийское оружие попало на российскую территорию.