Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли: она продала общий бизнес без его согласия

Актер подал в суд на Анджелину Джоли, обвинив ее в том, что она продала часть их бизнеса российскому олигарху Юрию Шефлеру. Сам Питт был против сотрудничества с ним.

Несмотря на его отказ, Джоли заключила сделку. Она передала Шефлеру 50 процентов акций их компании Шато Мираваль.

Брэд Питт уверен, что Джоли сделала это намеренно в качестве мести. Он утверждает, что Анджелина знала, что бизнес пострадает из-за связей Шефлера с Путиным.