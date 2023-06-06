N-TV: Шольц хочет позвонить Путину впервые с декабря

Телеканал N-TV опубликовал интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем от 06.06.23, в котором политик признался, что давно не беседовал с Владимиром Путиным по телефону, однако намеревается сделать это в скором времени. По словам Шольца, в последний раз он беседовал с российским лидером в минувшем декабре.

Примечательно, что ранее Дмитрий Песков рассказал о желании Владимира Путина поговорить с Олафом Шольцем, поскольку любые переговоры в контексте украинского кризиса являются инструментом в защите национальных интересов России.