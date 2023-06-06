NBC News: разведка США имеет данные о причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Вечером 6 июня репортёры канала NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома рассказали, что у правительства США есть разведданные, которые доказывают, что Россия ответственна за взрыв плотины на гидроэлектростанции в Новой Каховке. При этом в администрации Белого дома утверждают, что не знают, кто именно виновен в произошедшем.

Тем не менее, журналисты NBC признают, что им непонятны возможные мотивы России с подрывом Каховской ГЭС, однако предполагается, что таким образом российские войска хотели замедлить украинское контрнаступление.