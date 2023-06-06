Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке упал только на пару сантиметров

21:19 2023-06-06

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о падении уровня воды в городе после прорыва плотины на местной ГЭС.

Во вторник вечером, 6 июня, глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев рассказал журналистам, что уровень воды в Новой Каховке начинает понемногу падать. По словам Леонтьева, к настоящему времени уровень воды в населённом пункте упал на один-два сантиметра, однако ситуация продолжает оставаться контролируемой.

По данным Министерства обороны России, прошлой ночью армия Украины обстреляла гидроэлектростанцию в Новой Каховке из РСЗО "Ольха", что спровоцировало прорыв дамбы и затопление близлежащих городов.