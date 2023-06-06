Семья из Австралии не может вернуть 17 тысяч долларов на отпуск, который отменился из-за коронавируса

Они забронировали тур на 21 день и оплатили его. Но тут началась пандемия коронавируса, и поездка не состоялась.

Пара три года судилась с туристической компанией, которая не возвращала деньги, но предоставила ваучер на другое пакетное предложение.

Трейси отмечает, что сейчас за те же 17 тысяч долларов можно купить небольшую новую машину.

Она говорит, что эта ситуация навсегда лишила ее доверия к туристической индустрии и желания путешествовать.