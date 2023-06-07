Норвегия может удовлетворить потребности севера Германии в водороде

Она отметила, что промышленность Гамбурга больше не зависит исключительно от местного производства, а компании уже могут планировать поставки топлива из Норвегии.

«Есть большой потенциал для германо-норвежского сотрудничества в области водорода», — заявил госсекретарь норвежского министерства нефти и энергетики Амунд Вик.

Самой большой проблемой сейчас является обеспечение безопасности со стороны спроса и производства.

«И пока мы можем договориться о спросе, Норвегия может производить голубой водород в короткие сроки», — он.

Норвегия обладает значительным потенциалом для производства возобновляемой энергии, но также нуждается в потребительских структурах.