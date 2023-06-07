Голливудская «королева мошенников» готова к экстрадиции в США

Индонезийка по происхождению, пользовалась своим природным талантом имитировать женские голоса, благодаря чему в период с 2013 по 2020 годы смогла войти в доверие в более 300 представителям фабрики грез: актерам, сценаристам и фотографам и выманить у них средства в сумме более миллиона долларов.

Она была арестована в 2020 году в Англии после предъявления обвинения в ноябре 2019 года калифорнийским судом.

Среди голливудских личностей, которых изображала Харгобинд Тахилрамани, оказалась Кэтлин Кеннеди, жена главы Lucasfilm, супруга бывшего главы Sony Эми Паскаль и студии Paramount Шерри Лансинг.

Сообщается, что мошенница также продвигала трудоустройство для заинтересованных актеров за вознаграждение, пользуясь своим даром.