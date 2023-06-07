Республиканец Крис Кристи подал документы в качестве кандидата в президенты США

Он официально подал документы на регистрацию во вторник, 6 июня.

Кристи считается единственным кандидатом способным противостоять бывшему президенту.

60-летний политик, известный своим воинственным стилем, зарегистрировал свою кандидатуру в Федеральной избирательной комиссии (ФИК).

Он присоединяется к уже переполненной арене правых претендентов на пост в Белом доме, таких как губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.

Крис Кристи сделает публичное заявление в следующий вторник вечером в Нью-Гемпшире.