Республиканец Крис Кристи подал документы в качестве кандидата в президенты США

Он официально подал документы на регистрацию во вторник, 6 июня.
Кристи считается единственным кандидатом способным противостоять бывшему президенту.
60-летний политик, известный своим воинственным стилем, зарегистрировал свою кандидатуру в Федеральной избирательной комиссии (ФИК).
Он присоединяется к уже переполненной арене правых претендентов на пост в Белом доме, таких как губернатор Флориды Рон ДеСантис и бывший вице-президент Майк Пенс.
Крис Кристи сделает публичное заявление в следующий вторник вечером в Нью-Гемпшире.