Среди останков, найденных в 45 мешках в Мексике, нашли соответствующие восьми пропавшим сотрудникам колл-центра

На прошлой неделе в Сапопане, в пригороде Гвадалахары, следователи, начавшие поиски восьми сотрудников колл-центра, обнаружили человеческие останки на глубине 40 метров.

«Доказательства (…) подтверждают, что они соответствуют молодым людям, которые работали в колл-центре в Сапопане и были объявлены пропавшими без вести», — сообщили в правительстве штата Халиско в заявлении, основанном на отчете судебно-медицинских экспертов.

Жертвы, две женщины и шесть мужчин в возрасте до 30 лет. В последний раз их видели между 20 и 22 мая. Их останки были обнаружены в том же районе, где находилось их рабочее место.