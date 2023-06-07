92-летний Краско встречается с молодой избранницей

Иван Краско завел роман со своей молодой помощницей после того, как расстался с Натальей Краско. Возлюбленные не подтверждают свои отношения, но приближенные к паре люди утверждают, что это любовь.

92-летний артист только недавно выписался из больницы и проводит время в обществе Дарьи Пашковой, которая познакомилась со знаменитостью 6 лет назад, когда он был женат. После развода женщина стала помогать пожилому мужчине.

Иван Иванович отрицает отношения с помощницей, уверяя, что ему интересно проводить время с ней. Они дышат свежим воздухом вместе, делятся любимыми стихотворениями, фактами из биографии поэта Иосифа Бродского.

Наследники звезды экрана и сцены шокированы происходящим. Многие близкие Краско убеждены, что Дарья хочет стать наследницей артиста.

Экс-супруга знаменитости требует написать завещание в пользу сыновей, а после строить любовь с сомнительными личностями.