Соколовский сыграет главного героя в русской версии сериала Постучись в мою дверь

Исполнитель Влад Соколовский признался, что получил роль "российского Серкана Болата" в нашей версии турецкого проекта.
Знаменитости досталась роль главного персонажа российского "Постучись в мою дверь", который снимает компания "Медиаслово".
Соколовский признался, что еле успел на кастинг проекта, который проходил на "Мосфильме".
Певец сообщил, что исполнение главной роли вызвало у него азарт, так как это огромная ответственность.
Режиссером сериала является Всеволод Аравин. Также здесь задействованы Лео Канделаки, Максим Белобородов в роли главного злодея (Каан Карадаг в турецком оригинале).
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