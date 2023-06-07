Соколовский сыграет главного героя в русской версии сериала Постучись в мою дверь

Исполнитель Влад Соколовский признался, что получил роль "российского Серкана Болата" в нашей версии турецкого проекта.

Знаменитости досталась роль главного персонажа российского "Постучись в мою дверь", который снимает компания "Медиаслово".

Соколовский признался, что еле успел на кастинг проекта, который проходил на "Мосфильме".

Певец сообщил, что исполнение главной роли вызвало у него азарт, так как это огромная ответственность.

Режиссером сериала является Всеволод Аравин. Также здесь задействованы Лео Канделаки, Максим Белобородов в роли главного злодея (Каан Карадаг в турецком оригинале).