США планируют создать группировку спутников, которые будут следить за космическими аппаратами КНР и России

Эксперты в Космических силах США сообщили прессе, что группировка станет первой в своем роде.

Она станет дополнением к наземным станциям слежения.

Спутники будут размещены на высоте в 35 000 км на геостационарной орбите.

«Это даст возможность выявлять и предупреждать угрозы американским системам, а также обнаруживать и следить за объектами из космоса для своевременного получения сигнала об опасности», — говорится в заявлении Космических сил США.

Ранее производитель ракет Ариадна заявил о создании собственной станции для контроля над спутниковыми группировками во Франции.