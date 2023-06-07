SEC обвалила акции Coinbase на Уолл-стрит и вновь ударила по биткойну

Coinbase, в гражданском суде обвиняют за несоблюдение правил, что привело к падению ее акций на Уолл-стрит.

Биткойн снова упал ниже 26 000 долларов. С тех пор королева криптовалют немного восстановилась и торговалась около 26 800 долларов около 9:30 утра в среду.

Дополнительный удар по сектору со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая, не надеясь на Конгресс, взяла под контроль регулирование криптовалют.

Это репрессивное наступление наносит удар по вселенной, уже ослабленной серией громких неудач в прошлом году, прежде всего второй по величине платформы в мире, FTX, чьи лидеры обвиняются в использовании активов своих клиентов без их ведома.

Около 15:00 по местному времени акции Coinbase потеряли более 12% на Уолл-стрит.

Рыночный полицейский критикует Coinbase за то, что она не зарегистрировалась у него в качестве биржевой площадки и посредника для криптовалютных транзакций.