Instagram разрабатывает собственного чат-бота, использующего искусственный интеллект

Instagram, социальная сеть, принадлежащая Meta, в настоящее время работает над разработкой чат-бота, наделенного искусственным интеллектом, сообщает TechCrunch.

Источник проанализировал изображения, просочившиеся в соцсети от известного ифлюенсера Алессандро Палуцци.

Чат-бот будет отвечать на вопросы или давать советы пользователям, предложат помощь в создании сообщений и другие инструменты, свойственные последним наработкам в области ИИ.