Асмус разместила в Сети свежие фото со своим возлюбленным Евдокимов

11:03 2023-06-07

Актриса Кристина Асмус разместила в Сети свежие фото со своим возлюбленным Романом Евдокимовым с празднования его дня рождения.

Кристина Асмус разместила в соцсетях новые снимки со своим молодым бойфрендом и коллегой Романом Евдокимовым.

На фотографиях избранники возлюбленные в халатах улыбаются и целуются. В этот день пара отмечала день рождения Романа.

Молодому человеку исполнилось 29 лет.

Поклонники пары радовались за Асмус, отпускали комплименты возлюбленным и желали счастья. Подписчики отметили внешнее сходство знаменитостей.

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