Асмус разместила в Сети свежие фото со своим возлюбленным Евдокимов

Кристина Асмус разместила в соцсетях новые снимки со своим молодым бойфрендом и коллегой Романом Евдокимовым.
На фотографиях избранники возлюбленные в халатах улыбаются и целуются. В этот день пара отмечала день рождения Романа.
Молодому человеку исполнилось 29 лет.
Поклонники пары радовались за Асмус, отпускали комплименты возлюбленным и желали счастья. Подписчики отметили внешнее сходство знаменитостей.
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