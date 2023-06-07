Асмус разместила в Сети свежие фото со своим возлюбленным Евдокимов

Кристина Асмус разместила в соцсетях новые снимки со своим молодым бойфрендом и коллегой Романом Евдокимовым.

На фотографиях избранники возлюбленные в халатах улыбаются и целуются. В этот день пара отмечала день рождения Романа.

Молодому человеку исполнилось 29 лет.

Поклонники пары радовались за Асмус, отпускали комплименты возлюбленным и желали счастья. Подписчики отметили внешнее сходство знаменитостей.