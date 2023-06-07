Shaman исполнил с сотней поклонниц свой хит «Я - русский» в столичном Крокусе

11:21 2023-06-07

Исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) исполнил с сотней поклонниц свой главный хит "Я - русский" в столичном Крокусе.

SHAMAN исполнил композицию "Я - русский" вместе со своими фанатками в московском Крокусе, где в начале марта был концерт знаменитости. Эти кадры лишь сейчас появились в Сети.

Толпа почитателей таланта молодого исполнителя ждала кумира после его выступления до ночи для того, чтобы спеть с ним любимые песни.

Под "аккомпанемент" громких аплодисментов Ярослав Дронов вместе с толпой спел патриотическую композицию. Эмоции охватили фанатов, ведь артист стоял в метре от них.

Ранее певец раскрыл подробности съемок клипа "Моя Россия", важности быть русским, не испытывать зависти к иностранцам.

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