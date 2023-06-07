В России могут начать внеплановые проверки пивного бизнеса

ОПИ утверждает, что 71% компаний в этой сфере нарушают установленные нормативы в производственном процессе.
Почти половина из них не декларирует надлежащим образом произведенные объемы.
Еще 31 процент предприятий грешит с качеством производимой продукции.
В документе названа одна из причин ненадлежащего контроля за отраслью.
«Поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции», говорится там.
Депутаты поддержали инициативу и предложили предлагают принять более жесткие меры в отношении таких нерадивых производителей.