В России могут начать внеплановые проверки пивного бизнеса

ОПИ утверждает, что 71% компаний в этой сфере нарушают установленные нормативы в производственном процессе.

Почти половина из них не декларирует надлежащим образом произведенные объемы.

Еще 31 процент предприятий грешит с качеством производимой продукции.

В документе названа одна из причин ненадлежащего контроля за отраслью.

«Поэтапность внедрения маркировки, на которой настояли производители, привела к неполному на сегодня контролю всех участников оборота и разновидностей продукции», говорится там.

Депутаты поддержали инициативу и предложили предлагают принять более жесткие меры в отношении таких нерадивых производителей.