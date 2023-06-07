Baza: Евгений Понасенков задержан полицией за драку в Москве

Журналисты новостного издания Baza сообщили, что вечером 6 июня признанный иноагентом российский историк Евгений Понасенков и его друг Рамис Зарипов во время прогулки в Москве поссорились с неизвестным 60-летним мужчиной. В ходе ссоры Зарипов оттолкнул нового знакомого, после чего тот упал и ударился головой, попав в отделение реанимации с внутричерепной гематомой.

Понасенков и его товарищ были оперативно задержаны правоохранителями, после чего выяснилось, что мужчины трезвы. Позднее задержанных отпустили, взяв с них обязательство о явке в случае вызова в отделение полиции.