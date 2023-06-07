Кривенко, назвавшийся наследником Зайцева, находится в розыске у судебных приставов

Эдуард Кривенко, заявивший, что Вячеслав Зайцев оставил имущество ему, весь погряз в долгах.

Любимая модель покойного кутюрье уверяет, что у него на руках завещание, согласно которому он главный наследник.

В настоящее время "богатого наследника" ищут судебные приставы.

Близкие модельера утверждают, что все завления звезды подиума являются ложью. По всей видимости, так красавец зарабатывает деньги, ведь с долгами нужно рассчитаться.