Welt: Запад настроился на «ампутированную» Украину и готовит переговоры с РФ

12:13 2023-06-07

Издание Die Welt утверждает, что лидеры западных стран готовы к мирным переговорам с Россией, по итогам которых Киев откажется от части территорий.

Днём среды, 7 июня, колумнист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильтц сообщил, что главы государств коллективного Запада самостоятельно примут решение о том, когда начнутся переговоры с Россией для завершения украинского конфликта, в то время как Киев не обладает автономией в вопросе начала мирного диалога с Москвой.

Шильтц считает, что американский президент Джо Байден, а также главы Великобритании, Германии и Франции уже настроились на "ампутированную" Украину по итогам российской спецоперации.